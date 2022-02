Negociações entre Rússia e Ucrânia já acabaram, mas não ficam por aqui

A agência de notícias AFP avança, esta segunda-feira, que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia já terão terminado. Haverá, contudo, uma segunda ronda de negociações, ainda sem data marcada. Os representantes de cada delegação vão agora voltar para Kiev e Moscovo para discutirem os termos das negociações.

Recorde-se que a presidência da Ucrânia anunciou no domingo passado que concordou em participar em conversações com a Rússia na fronteira com a Bielorrússia, perto de Chernobyl, após mediação do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

"A delegação ucraniana reunir-se-á com a Rússia sem estabelecer quaisquer condições prévias na fronteira Ucrânia-Bielorrússia na região do rio Pripyat", anunciou ontem a presidência ucraniana nas redes sociais.

O anúncio surgiu após a Rússia ter divulgado que uma delegação russa estaria disponível para participar em conversações com representantes ucranianos na Bielorrússia, país aliado de Moscovo. Uma proposta que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tinha recusado. Aceitava negociar, mas não na Bielorrússia, uma vez que é um aliado da Rússia.