BCP. Lucro cai para 138 milhões com Polónia a penalizar resultados

O lucro do BCP caiu 25% para 138,1 milhões de euros no ano passado. Um resultado que foi penalizado com os encargos de 532,6 milhões de euros para se proteger dos riscos associados à carteira de créditos em francos suíços concedidos pela subsidiária na Polónia.

Sem estes encargos, a instituição financeira liderada por Miguel Maya diz que os lucros seriam de 404,9 milhões de euros, o que representaria um aumento de 56,6% em relação a 2020.

