"Nada bate certo". Clara de Sousa critica Expo Dubai por manter pavilhão da Rússia ativo

A jornalista fez uma reflexão sobre o facto do pavilhão russo continuar aberto ao público, enquanto a Rússia está a invadir a Ucrânia, demonstrando uma atitude contrária àquela que se intitula na exposição no Dubai.





A jornalista Clara de Sousa visitou a Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e notou que o pavillhão da Rússia ainda se mantém no local, algo que para a jornalista "não bate nada certo com o que estamos a assistir" nos últimos dias, com a invasão da Rússia ao território ucraniano.

"Até ao momento, a Rússia não foi banida da Expo Dubai e o pavilhão continua a ser dos mais visitados porque é de facto um pavilhão imponente, colorido, bem pensado e projetado, com um espetáculo multimédia único. Mas nada bate certo com o que estamos a assistir fora desta bolha da Expo. Aqui o pavilhão fala em amor, coração, paz, cooperação. Na Ucrânia, vemos guerra, morte, desespero, chantagem, terror", escreveu Clara de Sousa na descrição da fotografia que partilhou na rede social Instagram, na qual aparece com uma imagem de fundo do pavilhão russo, onde se pode ler "abra o seu coração a Moscovo".