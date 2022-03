Machine Gun Kelly e Megan Fox aumentam a família ao adotar gato

Depois do pedido de noivado, o cantor Machine Gun Kelly e a atriz Megan Fox já estão a expandir a sua família.

O cantor anunciou, esta segunda-feira, nas redes sociais que o casal adotou um gato, de raça bengal, que foi batizado com o nome de Whiskey.

"O novo membro", escreveu Machine Gun Kelly na descrição de um vídeo na rede social Tik Tok, onde levantava o gatinho ar, acompanhado por Megan Fox. Para tornar o momento ainda mais ternurento, o casal, naquele vídeo, usou um pijama com um padrão leopardo para combinar com as manchas do Whiskey.

Noutra publicação, já no Instagram, o artista partilhou várias fotografias. "Bem-vindo ao gangue, Whiskey", disse Gun Kelly.

A adoção do felino surge quase dois meses depois de o cantor ter pedido Megan Fox em casamento, num cenário tropical, em Porto Rico.