1 de março 2022 às 14:26

Matthew McConaughey desvenda mistério da perda de cabelo nos anos 90 e a sua reaparição

O ator de 52 anos revelou, numa entrevista, que estava a perder severamente cabelo, mas que conseguiu encontrar uma pomada "mágica" que fez com que o couro cabeludo voltasse e ainda mais forte. A estrela do cinema contou que houve um médico que se aproveitou do seu caso para se intitular como cirurgião do suposto transplante capilar que tinha feito, no entanto McConaughey nunca fez tal procedimento.