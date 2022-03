Ben Affleck faltou ao SAG Awards por um motivo especial

O ator estava nomeado para o prémio de melhor ator secundário pelo papel no filme "The Tender Bar".





Ben Affleck faltou aos prémios da SAG Awards, este domingo, para celebrar o 10.º aniversário do filho Samuel.

Embora estivesse nomeado para o prémio de melhor ator secundário pelo papel no filme "The Tender Bar", o ator de 49 anos preferiu estar presente na comemoração do filho que partilha com a ex-mulher e atriz, Jennifer Garner, disse uma fonte ao Entertainment Tonight.

Por muito que o amor entre Affleck e a cantora e ex-noiva Jennifer Lopez tenha reacendido, parece que o ator e Jennifer Garner estão a conseguir equilibrar a vida de divorciados com filhos. O casal tem três filhos: Violet, de 16 anos, Seraphina, de 13, e Samuel, agora com 10 anos.