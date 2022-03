Nord Stream 2. Empresa que detém gasoduto pede falência

A empresa suíça que detém o gasoduto Nord Stream 2, que iria ligar a Rússia à Alemanha, já pediu falência e foram detimitdos os 106 funcionários. “Fomos informados que esta empresa não poderia continuar […], teve que declarar falência e os funcionários receberam as suas cartas de demissão”, disse uma das trabalhadoras, em entrevista ao canal público de televisão e rádio SRF, disse a responsável de economia do cantão, Silvia Thalmann-Gut.

Esta decisão surge depois de a Alemanha ter decidido interromper o processo de certificação desta infraestrutura que tinha como objetivo distribuir o gás natural russo na Europa. Também ontem a Shell, gigante anglo-holandesa, a par de revelar que ia vender as suas participações nas joint-ventures com a Gazprom, gigante energética russa controlada pelo Estado – incluindo uma posição de 27,5% numa fábrica de gás natural liquefeito – também afirmou que iria acabar com o seu envolvimento no Nord Stream 2

Recorde-se que o gasoduto foi construído para ligar a Rússia à Alemanha diretamente pelo mar Báltico, permitindo o crescimento exponencial do fornecimento de gás natural para a Europa e está concluído desde 2021, mas a decisão da Alemanha travou a certificação da infraestrutura.

Também o Governo britânico colocou esta terça-feira o maior banco russo, o gigante estatal Sberbank, na lista das entidades sujeitas às sanções económicas decretadas em resposta à invasão da Ucrânia.

Tal como i avançou na edição de ontem, a banca russa já está a tremer com o bloqueio ao sistema de pagamentos internacional SWIFT. E um dos que já mostra sinais de fraqueza é o Sberbank Europe AG, na Áustria, e as suas subsidiárias na Croácia e na Eslovénia, que, de acordo com o BCE estão em falência iminente ou já estão insolventes.