Esquerda unida e Direita fragmentada

Por José Maria Matias, aluno do mestrado de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa

Depois de, praticamente, um mês das legislativas, ainda se dá como certa a hipótese de um voto útil no PS que servisse para afastar um governo PSD alicerçado pelo Chega. Se isso fosse verdade, bastaria manter a gerigonça e tal não aconteceu. Houve uma concentração de votos no PS que vieram de PCP, PAN e BE e parece que se encontrou uma explicação simplista. Poucos colocaram a hipótese do PS ocupar grande parte das preocupações do eleitorado que vota tradicionalmente no PCP, BE e PAN. Ou seja, não será justo perguntar, se o PS não está a ocupar o espaço que antes pertenceu à extrema-esquerda e o que é que isso poderá dizer do próprio PS? No mínimo há um substrato cultural comum do centro-esquerda à extrema-esquerda que o PS preenche e consegue chegar, sem grandes complexos. António Costa nunca teve de explicar como fez acordos com o BE mas Rui Rio passou uma campanha a ter de explicar a sua relação com o Chega. Nas legislativas de 2019, durante semanas discutiu-se o resultado do CDS e o seu possível fim. Tinha passado de 18 deputados para 5. Em 2022 pouco ou nada se fala do resultado do BE, foi de 19 deputados para 5. Penso que a diferença está no PS ocupar o seu espaço e, portanto, o BE enquanto impulsionador de causas fraturantes correr o risco de se esgotar. O BE que durante anos colonizou ideologicamente o PS, arrisca-se a morrer precisamente vítima desse processo. Algo que por exemplo não aconteceu com o CDS, pois Rui Rio nunca quis ocupar o espaço do centro-direita.

Ainda assim, se houve esse forte apelo à esquerda, tal não impediu a eleição do Livre para a Assembleia da República. Ou seja, Rui Tavares conseguiu criar ideias suficientemente fortes à esquerda que fizessem válida a sua eleição. Algo que, por exemplo, Santana Lopes não conseguiu fazer com o Aliança em 2019.

Por outro lado, à direita, o Chega e a IL consolidaram-se. Possivelmente o PSD já se arrependeu de não ter feito coligação com o CDS. Nada impede o Chega de ir atrás do PSD e com o CDS, haveria mais competição no espaço político. Depois, com as polémicas da espuma dos dias, como a vice-presidência da Assembleia da República com o Chega, ou a discussão de quem se senta ao lado do PS com a IL, apenas irão acentuar a dúvida: quem é o grande partido de direita que lidera a oposição? Os resultados eleitorais ditaram uma esquerda unida no PS e uma direita fragmentada em PSD, Chega e IL. A IL vem ocupar a onda do liberalismo que correu a Europa nos últimos anos e tem essa margem de tempo e espaço para preencher; O Chega começa como partido de protesto semelhante àquilo que varreu a Europa, com a ressalva de que Portugal não passou pelo fenómeno das migrações e sendo que poderá até ser chamado a corrigir o anacronismo crónico do regime, que pelo pendor forte à esquerda, nunca foi capaz de produzir um grande partido de direita como oposição ao socialismo e alternativa governativa. A dúvida será: pode o PSD fazer aquilo que o PS fez à sua esquerda, ou irá o Chega suplantar o espaço que até há muito pouco tempo seria do PSD? E se o Chega não conseguir e se o PSD não se endireitar, teremos uma terceira via? Sobretudo o eleitorado parece mais recetivo à mudança do que nunca. Esse processo transitório e definidor perpetuará o PS no poder? E ainda, a quem é que PSD e IL querem fazer oposição ao PS ou ao Chega? Combater os dois ao mesmo tempo foi o caminho que colocou o país refém de uma maioria absoluta socialista. Não valia a pena votar numa direita incapaz de compromissos. Não valia a pena votar nesta direita para governar.