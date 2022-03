Governo poderá alargar medida dos AUTOVouchers após março

Ministério das Finanças garante que avaliação será feita “mais à frente em função da evolução do quadro atual do preço dos combustíveis”.





Por Marta F. Reis e Sónia Peres Pinto

O AUTOvoucher poderá ser prolongado, após março, altura em que termina o atual programa que permite aos automobilistas receberem um reembolso de cinco euros por mês pela despesa feita em postos de abastecimento. “A oportunidade da sua manutenção será avaliada mais à frente em função da evolução do quadro atual do preço dos combustíveis e das decisões que entretanto possam vir a ser tomadas”, diz ao i, fonte do Ministério das Finanças.

Em causa está a subida do Brent que, desde que começou a invasão russa, tem estado a negociar acima da barreira dos 100 dólares. É preciso recuar a 2008 para encontrar valores ainda acima deste patamar. Uma situação que já tinha sido alertada pelas analistas contactados pelo nosso jornal ao garantirem que a formação dos preços dos combustíveis em Portugal “é semanal e é baseada nos cálculos que têm em conta a cotação do barril de petróleo nos mercados internacionais”.

Também a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) já reconheceu que “tudo o que é instabilidade vai ter impacto na cotação do petróleo e como consequência no preço dos combustíveis”, afirmou António Comprido.

E os efeitos já se fizeram sentir esta semana com o preço da gasolina a subir 2,5 cêntimos no gasóleo e de dois cêntimos na gasolina. Trata-se da nona subida desde o início deste ano, que eleva para 1,681 euros o preço médio do gasóleo simples em Portugal e para 1,833 euros o litro da gasolina simples 95, embora o valor praticado na maioria das bombas de abastecimento seja bem superior.

De acordo com os dados divulgados ao i pelo ministério das Finanças, o AUTOvoucher tem quase de 1,6 milhões de beneficiários tendo, até ao momento, reembolsado 24,2 milhões de euros. Um valor que fica muito aquém ao limite de despesa autorizado com o programa e que ascende a 132,5 milhões de euros. No entanto, para quem ainda não beneficiou deste reembolso que está atualmente em vigor ainda poderá fazê-lo e receber na totalidade os 25 euros, desde que que os contribuintes tenham aderido ao IVAucher até 31 de dezembro de 2021.

10 KMS para poupar 25 euros Basta cruzar a fronteira para poupar no combustível e no gás e é o que muitos portugueses continuam a fazer. Ontem, a 10 quilómetros de Portugal, na vila espanhola de Valencia de Alcántara, poupava-se pelo menos 20 cêntimos em todos os combustíveis, com a gasolina 98 a 1,82 euros, o diesel simples a 1,58 euros e o diesel aditivado a 1,65 euros. E nem é preciso andar tanto: na primeira bomba, a dois quilómetros da fronteira, o gasóleo estava a 1,67 euros.

Se os preços também em Espanha já não são os de outros tempos, dar um salto ao país vizinho para quem está perto da raia significa uma poupança direta de 25 euros a atestar o depósito de gasóleo: uma fatura que em Portugal rasa agora os 100 euros fica por pouco mais de 70 euros, poupança que chega para uma semana de compras no supermercado para uma família. Mas a diferença mais notória é no gás engarrafado: as botijas nesta bomba de Valencia de Alcántara estavam a 17 euros, quando em Portugal passam agora os 29 euros. Não é de estranhar que um condutor de matrícula portuguesa colocasse várias no porta-bagagens, depois de encher o depósito.