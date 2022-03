Pai mata três filhas e suicida-se numa igreja em Sacramento, EUA

Um homem matou as suas três filhas a tiro e suicidou-se numa igreja em Sacramento, capital do estado da Califórnia, tendo também feito uma quinta vítima, morta no tiroteio.

A polícia que investiga este crime, que ocorreu por volta das 17h de segunda-feira, em Arden, afirmou que o incidente se tratou de “violência doméstica”. “O suspeito neste caso, que acabou por se suicidar, tinha uma ordem de restrição contra ele da sua ex-mulher, a mãe das três crianças”, disse o xerife do condado de Sacramento, Scott Jones, à NBC Bay Area.

Os investigadores acreditam que o ataque aconteceu durante uma visita acompanhada, sendo a quinta vítima a pessoa que supervisionava o encontro, que, segundo a CNN, tratava-se do companheiro da ex-mulher do autor do crime.

Segundo as autoridades, mais ninguém na igreja foi ferida no tiroteio, informou o capitão do Distrito Metropolitano de Bombeiros de Sacramento, Parker Wilbourn, acrescentando que a maioria dos presentes eram funcionários ou congregados e que ninguém no local necessitou de ajuda médica.

Este incidente foi o 70.º tiroteio em massa nos Estados Unidos, em 2022, segundo dados do Gun Violence Archive, citados pelos meios de comunicação norte-americanos.

Segundo esta base de dados, em apenas três meses já foram reportados 3003 casos de assassinatos vítimas de armas de fogo, voluntário ou involuntário, 3960 suicídios, perfazendo um total de 6963 vítimas de violência armada.

Este foi o quarto assassinato em massa nos Estados Unidos este ano – os mais violentos aconteceram no Texas, a 5 de fevereiro, e no Wisconsin, a 23 de janeiro, onde, em ambos os casos morreram seis pessoas. O outro caso aconteceu na California, também, a 23 de janeiro, e fez 4 mortes.

“Outro ato sem sentido de violência armada nos Estados Unidos, desta vez no nosso quintal. Numa igreja com crianças lá dentro. Absolutamente devastador”, escreveu o governador da Califórnia, Gavin Newsom, na sua conta pessoal de Twitter. “Os nossos corações estão com as vítimas, as suas famílias e as suas comunidades”, afirmou, acrescentando ainda que estava “em estreita colaboração com as autoridades locais”.

“Estes tiroteios acontecem com demasiada frequência, e esta noite aconteceu no nosso quintal”, disse o Mayor de Sacramento, Darrell Steinberg, que descreveu o incidente como “uma tragédia indescritível”. “Os primeiros pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. O mesmo para os socorristas que têm que enfrentar uma cena tão horrível.

Os tiroteios, particularmente nas escolas, centros comerciais e locais de culto, são um problema recorrente nos Estados Unidos que sucessivos governos têm sido impotentes para travar.

A violência com armas de fogo tem aumentado desde o início da pandemia no país.

Mais de 44.000 pessoas morreram em 2021, a maioria por suicídio, de acordo com o Arquivo de Violência Armada norte-americano.