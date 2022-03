Zona Euro. Inflação com novo máximo de 5,8% em fevereiro

A taxa de inflação homóloga atingiu, em fevereiro, um novo máximo de 5,8% na zona euro, valor que é comparado com os 5,1% do mês anterior e os 0,9% registados em fevereiro de 2021.

Os dados foram avançados esta quarta-feira pelo Eurostat que diz que, analisando as principais componentes da inflação da zona euro, espera-se que a energia tenha a taxa homóloga mais elevada em fevereiro (31,7%, em comparação com 28,8% em janeiro), seguida por alimentação, álcool e tabaco (4,1%, em comparação com 3,5% em janeiro), bens industriais não energéticos (3%, que compara com 2,1% em janeiro) e serviços (2,5%, contra os 2,3% em janeiro).

Portugal continua a ter uma das taxas de inflação mais baixas da área do euro. Esta semana Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que a taxa tinha acelerado para 4,2% em fevereiro, um máximo de dez anos.