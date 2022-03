Soldado russo é alimentado por civis ucranianos e chora a fazer videochamada com a mãe | Vídeo

Um correspondente do Wall Street Journal partilhou na sua conta de Twitter um vídeo onde mostra um soldado russo que terá sido capturado e está a ser alimentado por civis ucranianos.

"Muitos destes soldados são apenas adolescentes, sem qualquer ideia do intuito desta guerra", lê-se no tweet.

No vídeo, que segundo o jornalista está a ser partilhado por ucranianos nas redes sociais, é possível ver o jovem a chorar e a mandar beijinhos para o telemóvel. No tweet lê-se que o soldado “começou a chorar” quando o deixaram fazer uma chamada de vídeo com a mãe.

Nos comentários da publicação, o jornalista acrescenta que, no final do vídeo, uma das voluntárias ucranianas diz à mãe do soldado: “Não se preocupe, Natasha, ele está vivo e bem. Vai receber uma chamada mais tarde.”

Video shared on Ukrainian channels of a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/oCPUC8cKcO