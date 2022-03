Melinda Gates abre-se pela primeira vez após separação de Bill Gates e diz que confiança foi quebrada

Depois de estar afastada do olhar público devido à separação que atraiu muita atenção, Melinda Gates conversou com a pivô Gayle King, relevando vários pormenores de como lidou e superou o termino do casamento que durou 27 anos.





Melinda Gates confessou, numa entrevista exclusiva à CBS, que a confiança foi quebrada no casamento com o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, levando ao divórcio. Esta é a primeira vez que a ex-mulher do magnata da tecnologia fala para a comunicação social após o final do casamento.

Depois de estar afastada do olhar público devido à separação que atraiu muita atenção, Melinda Gates conversou com a pivô Gayle King, relevando vários pormenores de como lidou e superou o termino do casamento que durou 27 anos.

Num pequeno excerto divulgado da entrevista, Melinda disse que derramou "muitas lágrimas durante muitos dias" e recordou um momento em que esteve sentada num tapete, pensando: "Como é que isto pode ser? Como é que me posso levantar? Como é que vou avançar?".

No entanto, também houveram dias em que ficou zangada e que estas emoções fazem "parte do processo de luto", disse Gates. "Estou de luto pela perda de algo que pensava ter e que tinha para a vida toda", assinalou.

Gayle King tocou ainda noutro assunto sensível: o caso amoroso de Bill Gates em 2000. Melinda Gates disse que acredita no perdão e por isso, pensou que este problema tinha ficado no passado. Embora a separação não tivesse sido provocada por outra traição, Gates explicou que chegou a um momento em que percebeu que a relação já não era saudável e que não podia continuar a confiar naquele casamento.

​"Uma vez que a confiança é quebrada, não é difícil recuperá-la?", perguntou King, à qual Melinda respondeu: "Muito, é muito difícil recuperá-lo, em qualquer relação".

No entanto, "no final do dia", Melinda Gates afirmou que já está a caminhar numa "jornada de cura" e sente que está a "chegar ao outro lado", considerando este momento como o virar da página para um novo capítulo. "Estamos em 2022, e estou realmente entusiasmada com o que está para vir e com a vida que me espera".

O casal assinou os papéis finais do divórcio no verão passado. Bil Gates terá mantido um caso durante anos com uma funcionária da Microsoft. A verdade foi descoberta em 2019. Gates demitiu-se da Microsoft na mesma altura em que foi lançada uma investigação interna.

Depois da sua saída, o magnata da tecnologia e a sua então mulher fundaram a Fundação Bill e Melinda Gates, tornando-se numa das maiores organizações solidárias do mundo. Mesmo com a separação, o casal decidiu continuar a trabalhar juntos, por enquanto.