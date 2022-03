Portugal poderá regredir em algumas regras de proteção nos próximos invernos, afirma Graça Freitas

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu, esta quarta-feira, que nos próximos invernos poderá ser necessário regredir nas medidas de proteção, trazendo de volta algumas, mas que em muitos casos não será preciso apresentar recomendações oficiais para isso acontecer.

"Sim, pode acontecer que nos próximos outonos e invernos seja necessário adaptar medidas. Uns anos serão mais restritivas, noutros menos", disse Graça Freitas, em entrevista à agência Lusa.

A diretora considerou que tais comportamentos não vão ser difíceis de adotar pelos portugueses, ao assinalar que "o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação". "Este será mais um fator que aparece nas nossas vidas e vamos aprender a lidar com ele quase instintivamente", vincou a responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Para Graças Freitas, o país vai chegar "a uma altura em que quase não vão ser precisas recomendações e é isso que se espera, que a população, os serviços, a sociedade se adaptem, flexibilizando medidas, mas de forma que essas medidas impactem o mínimo possível na nossa vida social e económica", apontou, notanto, porém, que "não há como sair disto até percebermos as características do vírus, e ele é um vírus muito jovem".

Como título de exemplo, Graça Freitas referiu-se ao vírus da gripe, que mesmo sendo conhecido pelos portugueses que já se habituaram ao mesmo, "nalguns invernos provoca maior pressão sobre os serviços de saúde e as urgências".

"Não temos previsão de como vai ser o comportamento do vírus SARS-CoV-2 e nada garante que as novas variantes venham a ser mais benignas do que as anteriores.. podem ser mais complexas", observou a diretora, indicando que, no futuro, será preciso "alguma capacidade de adaptação".

"Vamos ter de encontrar um equilíbrio entre fazer a nossa vida habitual, com algumas restrições, que serão maiores nuns anos e menores noutros", disse, explicando que tudo terá de ser avaliado à medida da evolução do comportamento do vírus.

Neste momento, Portugal vive um período de recuperação entre ondas da pandemia e que deverá chegar uma nova, "só não se sabe quando", frisou Graça Freitas, chamando ainda a atenção para o facto de haver variantes de preocupação, dando como exemplo o "novo braço da variante Ómicron, que é bem diferente da primeira".

Relativamente ao fim do uso das máscaras nos espaços interiores, a diretora defendeu que qualquer decisão só será tomada após análise dos especialistas, pois terá de ser sempre avaliada "a curva epidémica".

"Há de chegar um momento em que se vai considerar tirar as máscaras nos espaços interiores, quando não tiver impacto na subida da onda, significativo, pelo menos", sustentou a responsável, acrescentando: "serão os especialistas a dizer-nos qual será esse momento (...), quando não impactar negativamente nem na incidência, nem nos internamentos nem nas mortes".

Já quanto ao uso de máscaras pelas crianças, afirmou: "as crianças têm uma grande capacidade de recuperação e uma longa esperança de vida para que todos estes processos sejam incorporados".

"Tenho uma enorme compreensão pelas crianças (...), mas todos gostaríamos de voltar a ver a cara das pessoas como ela é, e não como tem estado nos últimos dois anos", notou Graça Freitas.