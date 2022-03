Marcelo pede apoio à população: "É preciso dar esperança a quem tem de refazer a vida"

Marcelo Rebelo de Sousa quis deixar esta quarta-feira uma mensagem de paz e de inclusão. “Numa situação que é difícil, é preciso ter esperança. Esperança no apelo à paz, ao diálogo, à convergência, ao entendimento”, disse, aos jornalistas, sobre a guerra.

“Todo o país se tem mobilizado. Isso significa acreditar na esperança, num futuro melhor, e começar a construir um futuro para melhor para pessoas concretas, que já chegaram a Portugal. É preciso dar esperança a quem foge da guerra, do confronto, e tem de refazer a sua vida”, afirmou o Presidente da República.

O Governo, continua Marcelo, reuniu o Conselho de Ministros para decidir se iria “até ao pormenor como jamais se foi num caso concreto” para garantir a integração destas pessoas.

Marcelo falou ao telefone com o Presidente ucraniano, mas não quis adiantar quaisquer pormenores. “Não vai esperar que eu conte esse telefonema”, disse o chefe de Estado.

"O Governo conduz a política externa, naturalmente em permanência com a Presidência da República. Tem havido uma preocupação de concertar essas posições no quadro europeu e dos aliados da União Europeia. O que Portugal tem feito de forma permanente e exemplar é tomar as decisões que considera adequadas, mas sempre em diálogo. É importante não ser cada um para seu lado, não haver posições bilaterais, mas sim europeias. A atuação em conjunto é mais forte e eficaz, não cria cilvagens nem divergências", salientou ainda sobre as sanções impostas à Rússia.