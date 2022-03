Pedro Sousa substitui Frederico Silva na seleção

Fora das competições desde o verão de 2021, e após uma cirurgia ao pulso esquerdo em dezembro, Pedro Sousa voltará agora a pisar os courts, substituindo Frederico Silva, que está lesionado, na Taça Davis, que decorre a 4 e 5 de março, no Complexo Municipal da Maia.

Assim, no seu regresso aos courts, Pedro Sousa vai representar Portugal frente à Polónia, no play-off do Grupo Mundial 1 da Taça Davis.

“O Frederico não recuperou a tempo da lesão no ombro esquerdo. Está cá para apoair a equipa. Assim que soube convidei o Pedro Sousa para vir cá treinar com a equipa e vou inclui-lo. Ter um jogador como o Pedro, que pudesse vir treinar connosco, era um luxo. Não sabíamos se ele podia ou não competir, mas tivemos a resposta de que pode estar na equipa. Já era luxo tê-lo como parceiro de treino e agora pertence à equipa caso seja necessário", revelou Rui Machado, capitão da Seleção Nacional.

O lisboeta de 33 anos, 251.º colocado no ranking da ATP, disputou o último encontro na fase de qualificação do Open dos Estados Unidos, tendo-se depois lesionado no pulso esquerdo. Agora, no entanto, depois de meses de recuperação e regresso aos treinos, prevê-se o seu regresso aos courts.