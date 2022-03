Ferro Rodrigues transmite apoio de Portugal ao presidente do parlamento ucraniano

O presidente da Assembleia da República esteve esta quarta-feira ao telefone com o seu homólogo ucraniano, Stefanchuk Ruslan Oleksiiovych, a quem transmitiu o apoio e solidariedade de Portugal e a condenação da agressão militar russa.

De acordo com uma nota da Assembleia da República, durante essa conversa telefónica, "Ferro Rodrigues transmitiu ao presidente Stefanchuk Ruslan Oleksiiovych que considera a agressão militar russa ilegal e ilegítima, contrariando todos os princípios e todos os valores em que a paz na Europa se baseou durante décadas, partilhando da ansiedade que esta difícil situação comporta para a significativa e bem integrada comunidade ucraniana que vive em Portugal".

Na mesma conversa, informou o seu homólogo da Ucrânia “sobre as medidas adotadas pelo Governo português em resposta à crise humanitária que se vive naquele país, assim como das impressivas ações de solidariedade que as portuguesas e os portugueses têm promovido nos últimos dias”.

Por seu lado, Stefanchuk Ruslan Oleksiiovych referiu-se ao “pedido da Ucrânia para se tornar membro da União Europeia, formalizado em contexto de guerra, como as imagens tornadas públicas puderam atestar, processo sobre o qual espera contar com o apoio de Portugal”.

“A rematar a conversa telefónica com o homólogo ucraniano, o presidente Eduardo Ferro Rodrigues afirmou que a Assembleia da República, o povo e as autoridades portuguesas estão com a Ucrânia – independente, livre, soberana e membro pleno da família europeia”, acrescenta a mesma nota.