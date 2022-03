Os divórcios polémicos no mundo dos famosos

Johnny Depp e Amber Heard

Se é certo que o divórcio do ator Johnny Depp e da atriz Amber Heard foi finalizado em 2017, a realidade é que as quezílias entre ambos continuaram durante largos anos após a conclusão do processo, ele próprio bastante turbulento. É que, mesmo depois do fim dos processos de separação, Depp e Heard acusaram-se mutuamente de abusos verbais e físicos.

A atriz, por exemplo, alegou durante uma aparição em tribunal, em julho de 2020: «Eu tinha medo que ele [Johnny Depp] me matasse, fosse intencionalmente ou só por perder o controlo e ir demasiado longe. Ele ameaçou matar-me explicitamente, em várias ocasiões, especialmente nos últimos tempos da nossa relação».

A atriz acusou Depp de a chamar ‘pêga’ ou ‘faminta de fama’ quando, segundo alegou a mesma, esta pretendia usar roupa que «poderia ser vista como sexy». A polémica em 2020 resultou de uma peça publicada pelo tablóide britânico The Sun, que acusava Depp de ser violento com a sua então mulher.

Já Depp, do outro lado da barricada, acusa a atriz de ter abusado dele fisicamente, negando todas as acusações feitas por Heard. Aliás, o ator da famosa franchise Piratas das Caraíbas falou do assunto publicamente, numa entrevista à revista GQ, em novembro de 2018, quando revelou: «Em último caso, a verdade sairá no meio disto tudo e eu estarei no lado certo da história. Espero que outras pessoas também estejam. Preocupo-me com ela, simplesmente isto não é correto, mas eu nunca vou parar de lutar, nunca. Teriam de me alvejar... um episódio destes precisa de tempo para digerir. É um luto por alguém que tu achavas que era... bom, uma pessoa com quem eu casei».

Tiger Woods e Elin Nordegren

A separação do mundialmente famoso golfista Tiger Woods e da modelo Elin Nordegren deu pano para mangas em 2010, altura em que o casal se divorciou numa turbulenta separação. Aliás, ‘turbulenta’ é a palavra perfeita, já que o processo – que, garantem vários meios de comunicação, terá custado cerca de 100 milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros) teve início precisamente com um acidente de viação em que o golfista se envolveu, ainda em 2009. A 27 de novembro, perto da casa que Woods e Nordegren tinham em Orlando, na Florida, o golfista sofreu um acidente de viação ao volante do seu SUV, uns dias depois de a comunicação social ter revelado que estaria a ter um caso extraconjugal. Seguiram-se questões sobre se a tensão no casal teria causado o acidente.

Naquela altura, Woods e Nordegren tinham já dois filhos, mas a torrente de mulheres que revelaram ter tido casos extraconjugais com Woods, que viria a confirmar publicamente a sua infidelidade, culminou na separação do casal.

Na altura, o golfista emitiu um comunicado que dizia: «Eu estou profundamente consciente do desapontamento e da mágoa que a minha infidelidade causou a tanta gente, acima de tudo à minha mulher e aos meus filhos».

Mais tarde, no mesmo ano, aos jornalistas, Woods voltou a tocar no assunto, reiterando: «Fui infiel, tive casos amorosos e traí. O que fiz foi inaceitável. Magoei a minha mulher, os meus filhos, a minha mãe, a família da minha mulher, os meus amigos, a minha fundação e os jovens em meu redor que me admiravam».

Desde então, no entanto, Woods e Nordegren continuaram com a sua vida e o golfista chegou a definir a modelo como «uma das suas melhores amigas».

Angelina Jolie e Brad Pitt

Um dos divórcios de celebridades mais icónicos de sempre é o de Angelina Jolie e Brad Pitt, o ex-casal conhecido conjuntamente como ‘Brangelina’. Foi em 2016 que a atriz deu entrada dos papéis que iniciavam oficialmente o processo de separação do também ator Brad Pitt, com quem casou em 2014. Desde 2019 que ambos são considerados legalmente solteiros, mas não é por isso que os problemas acabaram.

Apesar de já estarem oficialmente separados, o ex-casal ainda se encontra em lutas legais sobre o seu património e sobre a custódia dos seus filhos, e o mais recente dilema gira em torno do Château Miraval, localizado na vila de Correns, em França.

O par adquiriu no passado esta propriedade, assim como uma parte da vinha, e foi precisamente neste local que casaram em 2014. Agora, no entanto, Pitt avançou com ação legal contra Jolie, alegando que esta vendeu a sua parte com a intenção de o prejudicar. O ator argumenta que o ex-casal concordou, em tempos, que nenhum dos dois venderia a propriedade sem o consentimento do outro.

Ainda assim, e após receber ‘luz verde’ legal para poder vender as suas ações da mansão, Jolie avançou com a venda da sua parte ao empresário russo Yuri Shefler. Recorde-se, no entanto, que a própria Angelina Jolie tinha previamente acusado o ex-marido de a impedir de vender as vinhas, interpondo uma ação judicial que, com sucesso, levou um juiz a retirar a ordem temporal que impedia que uma das partes de tomar decisões financeiras sobre as suas propriedades durante o processo de separação.

Em tempos um dos casais mais icónicos de Hollywood, as lutas pelo património e pela custódia dos seus filhos têm feito correr muita tinta.

MacKenzie e Jeff Bezos

O divórcio de MacKenzie e Jeff Bezos é um dos mais marcantes de sempre, não só pelo facto de o casal ter estado unido durante 25 anos de casamento, mas também porque, uma vez finalizado o processo, MacKenzie Bezos saltou imediatamente para a lista das mulheres mais ricas do mundo, após o ‘ajuste de contas’ resultante da separação do fundador da Amazon, ele que é um dos homens mais ricos do mundo, tendo já liderado a tabela.

Afinal de contas, depois de um juiz do condado de King County, no estado norte-americano de Washington, ter oficializado a separação, MacKenzie Bezos ficou com 19,7 milhões de ações da Amazon.com Inc.. Uma participação de 4% na empresa, que, então, estava avaliada em 38,3 mil milhões de dólares. Na altura, o suficiente para catapultar a ex-mulher de Jeff Bezos para o 22.º lugar do Bloomberg Billionaires Index, um ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo.

O processo de separação, que decorreu durante 2019, ficou marcado por esta milionária transferência, e foi anunciado ao mundo através de um tweet do então CEO da Amazon. «Depois de um longo período de exploração amorosa e separação experimental, decidimos divorciar-nos e continuar as nossas vidas compartilhadas como amigos», podia-se ler no comunicado. «Tivemos uma ótima vida juntos como casal e também vemos um futuro maravilhoso pela frente, como pais, amigos, parceiros em empreendimentos e projetos e como indivíduos buscando empreendimentos e aventuras», concluía ainda o fundador da empresa de compra e venda através da Internet.

MacKenzie voltou entretanto a casar, com Dan Jewett, professor de ciências numa escola privada em Seattle, onde estudam os filhos da filantropa.