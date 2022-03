Efemérides de 3 de Março (2022)

1923 - Saiu há 99 anos o primeiro número revista americana Time, a de maior circulação no mundo, actualmente com edições europeia, asiática e canadiana.





1803 Foi fundado há 219 anos o Colégio Militar, em Lisboa, que foi masculino até 2013 (altura em que, por decisão governamental, se fundiu com o das Meninas de Odivelas), e juntava as disciplinas do Ministério da Educação às de Esgrima, Equitação e Instrução Militar Básica.

1832 Na Guerra Civil liberal portuguesa (1828-34), e em nome da causa Liberal, D. Pedro IV de Portugal, 1826-34, e I do Brasil, 1822-31 (1798-1834) assumiu há 190 anos a Regência, na menoridade da filha D. Maria II (a favor da qual abdicara antes da Guerra Civil).

1861 Foi abolida a escravatura na Rússia (estabelecida em 1649 pelo Czar Aleixo, 1629-76, em funções desde 45) há 161 anos por decisão de Alexandre II (1818-81, a reinar desde 55).

1893 O 1º (1893-97) dos 3 governos nacionais do açoriano Regenerador Hintze Ribeiro (1849-1907) extinguiu há 129 anos o Ministério da Instrução Pública, em pleno reinado de D. Carlos (1863-1908, em funções desde 89).

1915 A grande Crise económica da I República levou há 107 anos ao assalto às padarias, nos centros urbanos, contra o do preço do pão.

1923 Saiu há 99 anos o primeiro número revista americana Time, a de maior circulação no mundo, actualmente com edições europeia, asiática e canadiana.

2008 Teve lugar há 14 anos o lançamento mundial do primeiro automóvel desportivo da Volkswagen, o Scirocco, produzido na fábrica da Autoeuropa, em Palmela.

2012 A petrolífera BP chegou há 10 anos a um acordo extrajudicial de 7.800 milhões de dólares com os afectados do vertido no Golfo de México, em 2010.

2017 O presidente do PS, Carlos César, foi eleito há 5 anos vice.-presidente da Internacional Socialista.

2018 O vídeo-árbitro foi integrado nas Leis do Futebol há 4 anos.

2021 Sarah Everard foi sequestrada, estuprada e assassinada por um polícia do Reino Unido há 1 ano, depois de ser presa sob falsos pretextos em Londres.