A invasão da Rússia à Ucrânia

O Parlamento Europeu aprovou, a 19 de setembro de 2019, uma resolução equiparando os crimes cometidos pelo nazismo e pelo comunismo. Ao contrário do que se passou nos outros países europeus, Portugal não discutiu o assunto nem foi aprovada uma resolução na Assembleia da República. Não era conveniente para a ‘geringonça’!





Por Luís Jacques, engenheiro civil

As reações dos comunistas e dos bloquistas responsabilizando os Estados Unidos da América e a NATO por terem criado as condições que levaram à invasão da Rússia à Ucrânia, bem como, justificando toda a narrativa russa das causas que levaram a essa invasão, vem pôr a nu que a geringonça nunca foi uma maioria coerente.

António Costa só se aliou aos comunistas e aos bloquistas por ânsia de poder, por puro oportunismo, por falta de princípios, por ter perdido as eleições legislativas de 2015 e por não ter respeitado quem ganhou as eleições. Quem quer ser respeitado tem de dar-se ao respeito.

A central de propaganda socialista, comunista e bloquista fez, durante os últimos seis anos, o mesmo que faz agora a central de propaganda russa. Deturpa a história, mente descaradamente, inventa pretextos para a invasão e atira a culpa para os outros. Faz o mesmo que fez Gobbels, o ministro da propaganda nazi, que dizia que uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade.

Só podia ter dúvidas que o tipo de sociedade que os comunistas e os bloquistas defendem, não tem nada a ver com as sociedades democráticas que existem na União Europeia, quem não viveu o PREC ou fez de conta que já não se lembrava.

Aline Beuvink, deputada à Assembleia Municipal de Lisboa, de origem ucraniana, eleita pelo PPM, criticou a recusa dos deputados da extrema-esquerda em aprovarem um voto de saudação pela deliberação do Parlamento Europeu, no qual este equiparava o comunismo ao nazismo.

A resolução aprovada pelo Parlamento Europeu também se manifestava «profundamente preocupado com os esforços envidados pela atual liderança russa para distorcer os factos históricos e para branquear os crimes cometidos pelo regime totalitário soviético, e considera que estes esforços constituem um elemento perigoso da guerra de informação brandida contra a Europa democrática com o objetivo de dividir a Europa».

Escusado será dizer que António Costa também fez a ‘geringonça’ para impedir que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas fizesse as reformas que tinham de ser feitas, depois de terem resgatado o país da bancarrota socialista.

Os socialistas não querem fazer reformas, pois sabem que isso vai hostilizar o seu eleitorado e fazem tudo para ganhar as eleições. O PS não está preocupado com o país. Só lhe interessa o curto prazo e as reformas só dão resultados a médio e longo prazo.

Espero que quem tem votado no PS perceba agora que a geringonça foi um embuste e só foi criada pela ânsia de poder de António Costa e dos dirigentes socialistas que também pertenceram aos governos de José Sócrates. Os democratas do PS só podem ter vergonha das posições que os governantes socialistas assumiram, nos últimos seis anos, por imposição dos comunistas e dos bloquistas.

O mais ridículo foi ver a ministra Marta Temido a dizer que gostava de ouvir a internacional quando tomava banho ou o ministro Pedro Nuno Santos a dizer que os socialistas nunca mais precisavam da direita para governar, pois tinham o apoio dos comunistas e dos bloquistas. Ao mesmo tempo que na Alemanha a CDU/CSU de Angela Merkel governava coligada com o SPD de Olaf Scholz. Por estas e por outras é que a Alemanha é um país rico e Portugal é um país pobre!

Tenho orgulho em pertencer à União Europeia e ficou provado, uma vez mais, que é nas crises que a União Europeia se reforça e toma medidas que muitos julgavam não serem possíveis. O mundo livre e democrático está contra a invasão da Rússia à Ucrânia, incluindo muitos dos cidadãos russos como se tem visto pelas manifestações nas principais cidades da Rússia, que só é apoiada pelos aliados de Putin. Espero sinceramente que as sanções políticas, económicas, financeiras e desportivas dos países democráticos das Nações Unidas obriguem Putin, os dirigentes e os militares russos a retirarem as tropas da Ucrânia e a deixarem que seja o povo ucraniano a decidir, livre e democraticamente, o seu destino.

Se forem cometidos crimes de guerra os países democráticos das Nações Unidas têm a obrigação de julgar Putin, os dirigentes e os militares russos no Tribunal Internacional de Justiça em Haia. A ONU tem um papel importantíssimo na condenação da invasão da Rússia. Deve ser estudada a possibilidade do envio dos capacetes azuis para a Ucrânia.