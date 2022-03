GNR captura homem de 30 anos que fugiu de um estabelecimento prisional em Vila Nova de Gaia

Um homem de 30 anos que se encontrava foragido de um estabelecimento prisional, no concelho de Vila Nova de Gaia, foi capturado, esta quarta-feira, pelo Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos.

Segundo um comunicado da GNR divulgado hoje, após a detenção em flagrante de uma mulher por furto de veículo, no dia 27 de fevereiro, em Maia, e ainda na "sequência das diligências policiais realizadas", a força de segurança apurou que o suspeito "se tinha colocado em fuga no momento da detenção da mulher".

"No seguimento da ação, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que culminaram na localização e captura do suspeito, na localidade de Grijó, no concelho de Vila Nova de Gaia", tendo sido realizada uma revista pessoal de segurança ao mesmo, com a qual foi possível "apreender cerca de 70 doses de haxixe, que se destinavam à venda direta para consumidores, e de 1.800 euros em numerário".

Os militares também realizaram duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, onde foi possível apreender o seguinte material: um tablet; um telemóvel; uma mochila; uma mala de viagem; uma carteira com documentos; um cabo de carregamento de veículo elétrico e um powerbank.

O detido, com antecedentes criminais por roubo, foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, Maia e Lisboa.