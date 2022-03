Zelensky já sobreviveu a pelo menos três tentativas de assassinato

Atacantes ficaram surpreendidos com a precisão com que os ucranianos conseguiram antecipar os seus movimentos.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já sobreviveu, apenas na semana passada, a pelo menos três tentativas de assassinato, noticia o jornal The Times. De acordo com a publicação, terão sido enviadas nesta "missão" duas unidades distintas: os mercenários de Wagner, apoiados pelo Kremlin, e as forças especiais chechenas.

Membros dos mercenários de Wagner perderam a vida durante estas ações para matar Zelensky e, segundo o órgão supramencionado, ficaram alarmados com a precisão com que os ucranianos conseguiram antecipar os seus movimentos.

Fonte próxima do grupo terá afirmado ser "estranho" o quão bem informada estava a equipa de segurança de Zelensky, sendo que o jornal indica mesmo que a segurança do presidente ucraniano terá sido ajudada por elementos das secretas russas.

Já no que toca à tentativa feita por parte das forças especiais chechenas de tirar a vida ao chefe de estado ucraniano, esta ocorreu no passado sábado, nos areedores de Kiev, a capital do país. O grupo foi, contudo, "eliminado" antes de atingir o objetivo.