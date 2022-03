Jovem de 19 anos detido por suspeitas de duas tentativas de crimes de homicídio

O suspeito deslocou-se ao estabelecimento de diversão noturna no qual estava impedido de entrar e, depois de uma discussão contra o dono do espaço, "disparou contra este".





A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 19 anos por suspeitas de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada.

Segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira pela autoridade, os crimes ocorreram no passado dia 27 de fevereiro, num estabelecimento de diversão em Gandra, Paredes, onde o suspeito estava impedido de entrar, "por altercações prévias".

Segundo a mesma nota, o suspeito deslocou-se ao estabelecimento em causa, acompanhado de um amigo e, depois de uma discussão contra o dono do espaço, "disparou contra este".

De seguida, já no exterior do espaço, o suspeito "efetuou novo disparo que atingiu um amigo" da primeira vítima, causando-lhe "ferimentos no pulso e tórax que implicaram a sua hospitalização".

O detido, vendedor ambulante, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.