Oligarca ucraniano encontrado morto em casa, no Reino Unido

Mikhail Watford, de 66 anos, um famoso oligarca nascido na Ucrânia, foi encontrado morto, ontem, em casa, no condado de Surrey, no Reino Unido, revela o The Guardian. As circunstâncias da morte ainda não foram apuradas.

Segundo a mesma publicação, as autoridades estão a tratar do caso como tendo sucedido em circunstâncias "não suspeitas".

Mikhail Watford fez fortuna com petróleo e gás, após a queda da União Soviética. Não teria sido alvo das sanções lançadas pela União Europeia aos russos após o país ter invadido a Ucrânia.