150 rádios europeias tocaram canção "Give Peace a Chance" de John Lennon ao mesmo tempo pela Ucrânia

Segundo a União Europeia de Radiodifusão (EBU), a canção antiguerra composta pelo antigo membro dos Beatles foi ouvida em mais de 25 países, às 7 horas e 45 minutos de Portugal, incluindo na Ucrânia.

“As estações de rádio privadas europeias também se juntaram à iniciativa”, adiantou a EBU.

“Os horrores da guerra contra a Ucrânia são mais evidentes a cada dia. A nossa solidariedade, a nossa humanidade e o nosso apoio são necessários”, afirmou a diretora da rádio regional RBB de Berlim, Patricia Schlesinger. Por sua vez, o produtor executivo da rádio ucraniana Channel One, Yurii Tabachenko, sublinhou que era “extremamente importante” que a Europa estivesse “unida em torno da Ucrânia”.

Assim, logo pela manhã, a programação diária das rádios públicas do velho continente foi interrompida para tocar simultaneamente a música de John Lennon em 150 estações. Em Portugal, a TSF juntou-se à iniciativa da União Europeia de Radiodifusão.

A iniciativa surgiu da rádio alemã Eins, conforme esta indica no seu site: "Este é o nosso sinal contra a guerra . Ficámos impressionados que tantos colegas de toda a Europa concordassem imediatamente", explicou o diretor Robert Skuppin. Na iniciativa, a rádio ucraniana expressou que não escolheu a guerra, "mas que tem de defender o seu país", agradecendo à União Europeia de Radiodifusão pelo seu apoio ao transmitir a música 'Give Peace a Change'. "É extremamente importante que hoje a Europa esteja unida em torno da Ucrânia. Juntos venceremos!", apontou ainda.

“Trata-se de demonstrar, diante do horror do ataque da Rússia à Ucrânia, como o poder da rádio pode ampliar o apoio à paz e criar um movimento unido em todo o continente”, defendeu ainda a rádio RTVE - empresa pública estatal que assumiu a gestão indireta do serviço público de rádio e televisão espanhol - em relação à campanha.

A música ‘Give Peace a Chance’, lançada em 1969 pela Plastic Ono Band, foi gravada em Montreal, no Canadá, durante o “Bed-in” de John Lennon e da esposa, Yoko Ono, pela paz no Queen Elizabeth Hotel.