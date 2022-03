Varandas vai ser julgado por difamação a Pinto da Costa

O presidente do Sporting CP chamou 'bandido' a Pinto da Costa, e será agora julgado por difamação.





O Tribunal Judicial da Comarca do Porto falou, e não hesitou: Frederico Varandas, presidente do Sporting, vai ser julgado por difamação a Jorge Nuno Pinto da Costa, seu homólogo do FC Porto.

A decisão instrutória do Tribunal em causa foi citada pela Lusa, e surgiu após Pinto da Costa ter avançado com uma queixa contra Frederico Varandas, por proferir considerações "ofensivas da sua honra ou consideração através de meio de comunicação social".

Em causa está o facto de, em 2020, Frederico Varandas ter chamado "bandido" a Pinto da Costa, argumentando que "no dia em que [Pinto da Costa] se retirar, ou que for obrigado a retirar-se, prestará um grande serviço ao futebol português".

"Está engasgado, está encravado nas gargantas de todos os sportinguistas, e eles merecem ouvir isto de viva voz. Mas não só os sportinguistas, também todos os portugueses que se levantam bem cedo para ir trabalhar e que tentam triunfar na sua vida, não à custa da corrupção, do compadrio, dos esquemas. Para todos eles: pode ter um grande sentido de humor, pode ser uma pessoa culturalmente acima da média, pode ter um currículo cheio de vitórias, mas um bandido será sempre um bandido", disse Frederico Varandas, segundo a decisão judicial.