4 de março 2022 às 19:32

Trabalhadores das Misericórdias manifestam-se e pedem melhores salários

Concentração estava marcada para as 15h00, no Campo Pequeno, mas depois dirigiu-se em direção à sede da União das Misericórdias, de forma a deixarem claras as reivindicações que uniam as poucas centenas de trabalhadores.