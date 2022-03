Homem detido por homicídio em Torres Vedras

Um homem, de 22 anos de idade, foi detido pelo homicídio de outro, de 32, informa esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.

Através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, a PJ procedeu à "identificação, localização e detenção fora de flagrante delito de um homem, português, com 22 anos de idade, por existirem fortes indícios da prática de um crime de homicídio em concurso com um crime de detenção e uso de arma proibida, sendo vítima um homem, também português, com 32 anos de idade", lê-se no documento.

Os crimes aconteceram no passado dia 26 de fevereiro, na zona histórica da cidade de Torres Vedras.

"Durante a noite do dia anterior e madrugada seguinte, estiveram em confraternização, gerando-se, pela manhã, uma situação de altercação entre o agressor e a vítima, que veio a culminar na prática de agressões graves, por parte do agressor sobre a vítima, com recurso ao uso de uma arma branca, provocando-lhe assim a morte", diz o mesmo documento.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.