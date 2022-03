China suspende transmissões da Premier League

Plataforma iQiyi Sports, detentora dos direitos de transmissão para a China, comunicou, de acordo com a BBC, a decisão de não transmitir as partidas.





A China decidiu cancelar a transmissão dos jogos da Premier League deste fim de semana, evitando a difusão das mensagens de apoio à Ucrânia.

A plataforma iQiyi Sports, detentora dos direitos de transmissão para a China, comunicou, de acordo com a BBC, a decisão de não transmitir as partidas, onde os capitães das equipas deverão usar braçadeiras com a bandeira da Ucrânia.

Para além disso, os organizadores da Premier League informaram também sobre a intenção de exibir nos ecrãs dos estádios mensagens de apoio à Ucrânia, assim como pedirem os espetadores que cumpram um momento "de reflexão e solidariedade", antes do início das partidas.

A Liga inglesa, contudo, não quis comentar a decisão da plataforma chinesa, que no ano passado, recorde-se, adquiriu os direitos de transmissão do futebol inglês por três épocas.