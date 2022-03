Marco Galinha processa Mariana Mortágua

Deputada do BE diz que tem provas de que grupo BEL tem oligarca russo como sócio, mas, ao mesmo tempo, garante que continua a ser paga pelo JN (detido pela Global Media, uma das participadas daquele grupo de Marco Galinha).





Marco Galinha vai intentar ação cível e apresentar queixa-crime contra Mariana Mortágua, depois da deputada do BE, num espaço de comentário da SIC Notícias sobre a invasão russa à Ucrânia, ter acusado, na segunda-feira, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Bel e do Global Media Group (GMG), que detém o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e outras publicações, de ter ligações com um oligarca russo.

Marco Galinha acusa a bloquista de «uma campanha persecutória com recurso à insinuação», que considera que serve para «escamotear a ausência de posição de condenação por parte do Bloco de Esquerda, relativamente aos bárbaros atos de Putin e dos dirigentes russos contra o sofrido e bravo povo Ucraniano».

«Repudio veementemente as afirmações da deputada Mariana Mortágua, que pretendem associar-me à identificada ‘oligarquia’ russa, recusando qualquer tentativa de colagem e aproveitamento político da minha relação familiar. Não tenho, nem nunca tive, qualquer relação com homens e mulheres próximos do poder russo, empresas russas ou denominados ‘oligarcas’ russos», lê-se numa nota enviada às redações.

A bloquista insiste que o empresário português será sócio em vários negócios de Mark Leivikov, um empresário próximo de Vladimir Putin e proprietário de empresas em Portugal e que, segundo Mortágua, «enriqueceu com empresas industriais e de energia na Rússia que entretanto foi desfazendo para construir um império offshore».

Ora, o administrador do GMG garante que o seu sogro, Markos Leivikov, não está ligado a qualquer processo de Vistos Gold, não é sócio ou acionista ou titular de qualquer interesse do Global Media Group e também não é sócio ou acionista do Grupo Bel.

