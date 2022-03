MEO volta a conquistar o selo de melhor rede móvel

A MEO, marca da Altice Portugal, manteve a distinção de ‘Melhor do Teste – Internet Móvel’, segundo os dados da aplicação QualRede, da DECO PROTESTE. O estudo comparativo é feito com análises objetivas e independentes, que têm como base a experiência real dos consumidores que utilizaram a app QualRede.

Este reconhecimento resulta do cálculo dos resultados obtidos para os vários parâmetros medidos com a ajuda dos utilizadores que recorreram à QualRede nos últimos 12 meses: velocidade de download e upload, teste de navegação na web e streaming de vídeo.

«Lançámos o projeto em 2016 e, desde então, tem tido um crescimento exponencial de utilizadores, o que se reflete na validade dos dados», começa por dizer Rita Rodrigues, Head of Media and Public Affairs da DECO PROTESTE, acrescentando que «o principal objetivo é ajudarmos o consumidor a escolher uma rede móvel que seja eficiente na sua zona de residência e no trabalho» e que a MEO «voltou a destacar-se este ano com os melhores resultados na média de todos os parâmetros».

Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, lembra que é a segunda vez que a marca volta a ser reconhecida enquanto operadora com a melhor rede móvel a nível nacional.

Para o responsável não há dúvidas que este é «um prémio que traduz o reconhecimento dos nossos clientes no trabalho, na aposta e no investimento que temos vindo a realizar no país». E deixa a promessa: «Vamos continuar a inovar, a trazer às empresas e às casas de todos os portugueses a melhor experiência de cliente e de serviço. Vamos continuar a dar resposta às suas necessidades e às suas expectativas. Investir, apostar e capacitar são as palavras de ordem na nossa estratégia».

O que é a QualRede?

A QualRede é uma aplicação gratuita e colaborativa, que permite testar a qualidade e a velocidade das redes móveis nacionais. A eficiência da app aumenta consoante o número de pessoas que a utiliza. Cabe a cada consumidor decidir quando e onde realiza um teste à rede. Os resultados de teste, o local e o tipo de ligação utilizado são registados, de forma anónima, na app e são depois utilizados para atualizar um mapa interativo, que mostra o nível de qualidade das redes móveis em Portugal.

A aplicação já começou a registar as primeiras medições através da mais recente tecnologia de acesso — a quinta geração, ou 5G —, que já chegou aos três principais operadores. As velocidades registadas mostram um aumento significativo em relação à quarta geração: o quádruplo, no download, e quase o dobro, no upload.

A app QualRede resulta da colaboração entre a DECO PROTESTE e a 4Gmark, uma empresa especializada em testes de qualidade de rede. Utiliza uma abordagem diferente da usada nos testes de velocidade convencionais, uma vez que simula a experiência real do utilizador através de um cenário que integra vários testes, chamado ‘Teste completo’.

Quanto mais medições e em mais locais diferentes houver, melhor será a fiabilidade dos dados e mais localidades conseguirão resultados para os três operadores. Tal só é possível com a colaboração de todos. Por esta razão, é fundamental que, além de a usar, divulgue a aplicação QualRede, disponível na Play Store e na Apple Store, entre amigos e familiares.

Outros reconhecimentos

A MEO ganhou ainda a liderança na categoria de Media & Telecomunicações do estudo RepScore 2022, desenvolvido pela consultora On Strategy, que avalia a Relevância e Reputação Emocional das marcas em Portugal.

O MEO alcançou o primeiro lugar na edição deste ano do Estudo de Reputação Global RepScore, desenvolvido pela consultora OnStrategy, que avalia a Relevância e a Reputação Emocional das marcas no mercado nacional.

Na mesma categoria Media & Telecomunicações, constam ainda no ranking as marcas Altice Portugal e SAPO, o que perfaz um total de três marcas da Altice Portugal no top 5 desta categoria. Ainda neste estudo, há que destacar o maior festival de verão, o MEO Sudoeste, que se encontra no top 5 de marcas eleitas na categoria Eventos.

Mas há mais. O MEO começou o ano de 2022 com a atribuição de três grandes reconhecimentos. No âmbito dos Prémios Escolha do Consumidor foi a marca n.º 1 nas categorias de Experiência de TV e de Pacotes de Telecomunicações.

Adicionalmente, a MEO Energia foi distinguida com o Prémio Marca – Boa Escolha, na categoria Energias e serviços para uso doméstico.

O MEO voltou a ser premiado nos Prémios Escolha do Consumidor, promovidos pelo ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor.

Concluídas as avaliações do projeto nas diversas categorias, a marca de consumo da Altice Portugal foi considerada a Marca n.º 1 na categoria Experiência de TV, pelo segundo ano consecutivo, e em Pacotes de Telecomunicações (pela sexta vez), tendo também conquistado o prémio de Marca Boa Escolha – MEO Energia na categoria das Energias e serviços para uso doméstico (primeiro ano a concurso).

Pelo 10.º ano consecutivo, a ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor - dá a conhecer as melhores marcas em Portugal. O sistema de avaliação de marcas, líder em Portugal, revela as 149 marcas premiadas

“Escolha do Consumidor”, “Escolha dos Profissionais” e “Escolha Sénior”, assim como as novas exigências dos consumidores com as marcas.

No processo de avaliação deste ano, foram realizadas 259.236 avaliações junto de 936 marcas de setores tão diferentes como Comunicação Social, Alimentação, Viagens e Lazer, Produtos, Equipamentos e Higiene para o Lar, Cuidados Pessoais, Serviços e Comércio Especializado, Produtos e Serviços de Beleza, Cuidados Infantis, Financeiro, Automóvel, Transporte Ferroviário e Telecomunicações.

E junta-se ainda o facto de a MEO ter conquistado conquistou o título de ‘Marca Recomendada’ pelos consumidores portugueses atribuída pelo Portal da Queixa.

Os utilizadores do Portal da Queixa, que hoje assume-se como a maior rede social de consumidores do país e alcança uma posição de referência nacional, na internet, em matéria de consumo, votaram a MEO como a marca que mais recomendam, em 2021.