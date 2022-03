Benfica vence Portimonense por 2-1 num jogo marcado por dois incidentes

O Benfica venceu, este sábado, o Portimonense por 2-1 num jogo da 25.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio Municipal de Portimão.

A primeira parte do encontro ficou marcada por vários momentos tensos: aos 14', um apanha-bolas colapsou no relvado, levando ambas as equipas médicas dos clubes e os bombeiros a assistir o jovem, que saiu do campo deitado numa maca. Já aos 32', o jogo foi interrompido por uma série de tochas vermelhas, que foram lançados do lado dos adeptos benfiquistas. O árbitro Fábio Veríssimo esperou pela confirmação da polícia para dar continuidade à partida, com a segurança necessária.

Entre estes dois incidentes, o Portimonense inaugurou o marcador, aos 25', com um golo de W. Junior. Ao chegar ao fim do tempo regular da 1.ª parte, Fábio Veríssimo deu 15 minutos para compensar o tempo perdido na partida.

Aos 45+7', Grimaldo empatou o jogo, levando as 'águias' para o intervalo equiparadas aos algarvios no marcador.

O golo de vantagem chegou cedo. Aos 50', Gonçalo Ramos selou o resultado para os encarnados, numa segunda parte que foi cumprida sem qualquer interrupção exterior.

Desta forma, o Benfica soma três pontos, ficando no total com 57 pontos, e consolida assim o terceiro lugar na tabela classificativa da Liga Bwin. Já o Portimonense está em nono lugar, com 29 pontos.