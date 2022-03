Drake apresenta providência cautelar contra fã que o persegue há anos

O rapper Drake apresentou uma providência cautelar temporária contra uma mulher que ele diz perseguir a sua casa, em Hidden Hills, no condado da Califórnia, nos Estados Unidos, há anos. A perseguidora já esteve presa em 2017 por ter invadido a propriedade do cantor.

Segundo os documentos obtidos pela Page Six, o rapper acusou uma mulher de 29 anos de lhe enviar e-mails ameaçadores, "desejando a sua morte" e ainda a dizer que deveria "disparar [sobre si] e [sobre o seu] filho uma bala".

Drake alegou ainda que a perseguidora tentou ganhar contacto com ele, levando-o a apresentar em tribunal um processo judicial, bem como uma providência cautelar, para impedir a mulher de se aproximar do cantor.

"Como resultado do assédio e obsessão por mim, sofri e continuo a sofrer angústia emocional e estou preocupado com a minha segurança e a da minha família", disse o artista no processo, no qual pediu que a mulher fique pelo menos a 100 metros de distância dele, da sua família e da sua casa.

O cantor tem tido vários episódios com fãs obcecados. Há um ano, Drake foi forçado a lidar com outro fã louco, enquanto uma mulher armada com uma faca tentava invadir a sua propriedade em Toronto, no Canadá.