Negociador ucraniano encontrado morto

Um dos negociadores da delegação ucraniana, que participou na primeira ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, foi, este sábado, encontrado morto.

A notícia foi dada incialmente pela imprensa ucraniana, tendo mais tarde sido confirmada pelo Ministério da Defesa daquele país.

Numa nota oficial, a Direção-Geral de Informações do Ministério refere que Denys Kireev foi um de três elementos dos serviços de informação ucranianos morto “durante o desempenho de tarefas especiais”.

Contudo, a imprensa ucraniana dá conta que Kireev, banqueiro de profissão, seria um espião russo ao serviço do Kremlin que terá cometido um crime de traição, tendo, por esse motivp, sido assassinado pelos serviços de segurança ucranianos, durante uma tentativa de detenção à qual este terá tentado resistir.

❗️Denis Kireev, a member of the negotiation team on the Ukrainian side, was killed. According to preliminary information, he was liquidated by the Security Service of #Ukraine during his detention on suspicion of treason. pic.twitter.com/ab1GpkIxt8