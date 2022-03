PSD decide calendário a 14 de março

O PSD vai reunir em Conselho Nacional no próximo dia 14 de março para fechar a data do congresso e das eleições diretas para escolher o próximo presidente do partido.

A data foi decidida na reunião da Comissão Política Nacional na quinta-feira à noite e vem na sequência do anterior Conselho Nacional, onde os conselheiros aprovaram uma recomendação para que, num período de 20 dias, fosse marcada nova reunião com o objetivo de fechar o calendário eleitoral interno.

O local do Conselho Nacional ainda não ficou fechado, mas Ovar (Aveiro), município presidido pelo vice-presidente Salvador Malheiro, é uma das hipóteses.

Foi discutida a proposta de calendário eleitoral interno a levar ao Conselho Nacional e que deverá passar pelas balizas temporais que têm sido defendidas publicamente pelo presidente do PSD, que quer ver a sua sucessão resolvida até ao final do primeiro semestre (entre final de maio e meados de junho).

Rui Rio tem defendido que está disponível para ficar na cadeira de presidente até ao verão, alegando que o objetivo que tem é o de fazer a transição com «calma, tranquilidade, serenidade e maturidade». No entanto, a proposta oficial de regulamentos e cronograma da CPN a levar a votos no conselho nacional só será fechada e divulgada mais perto da data da reunião.

Na última reunião do Conselho Nacional do PSD, há menos de duas semanas, em Barcelos, foi aprovada uma proposta subscrita pela maioria das distritais para que, num prazo máximo de vinte dias (ou seja, até 11 de março), se realizasse uma nova reunião deste órgão para aprovar o calendário de eleições directas e Congresso. No entanto, o presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, alertou nessa ocasião que só seria marcada nova reunião depois de o presidente do PSD, Rui Rio, e a direção abrirem o processo eleitoral, tendo sido a reunião de quinta-feira da comissão política o primeiro passo nesse sentido.

Até ao momento, não há oficialmente nenhum nome na corrida para a sucessão, apesar de nos bastidores do partido ser dada como certa a candidatura de Luís Montenegro. Também Ribau Esteves, o atual presidente da Câmara de Aveiro, já manifestou que está a ponderar uma eventual candidatura.