'A Ucrânia luta contra o urso russo para defender a Europa'

Nykolai (nome fictício), de 47 anos, mal consegue dormir ou comer desde o início da guerra. Em Nova Kakhovka, a quase 4.500 quilómetros de Lisboa, estão os seus pais - de 75 e 73 anos -, a irmã mais velha - de 41 - e os dois sobrinhos - de 19 e 15. À data de fecho desta edição, a cidade havia sido tomada pelos russos há três dias. Naquela altura, os órgãos de informação internacionais entendiam a ocupação do inimigo, da cidade pequena, como uma manobra ‘inteligente’ por esta estar estrategicamente localizada no rio Dnieper, que abastece diretamente a península da Crimeia.

O presidente da Câmara Municipal Volodymyr Kovalenko havia declarado que as tropas russas tinham tomado o comité executivo da cidade e removido todas as bandeiras ucranianas dos edifícios. Por outro lado, os analistas notavam que o avanço da Rússia, a sul do país invadido, havia sido um dos mais bem-sucedidos até então, com as forças russas avançando para Kherson, Mykolaiv e Melitopol.

«Felizmente, estou em teletrabalho. Consigo gerir o meu tempo e termino as tarefas o mais rapidamente possível para ir estando sempre atento às redes sociais e à televisão. Se estivesse a trabalhar presencialmente, provavelmente, já teria sido muito repreendido», começa por confessar o homem - que não revela o nome verdadeiro por temer represálias - que veio para Portugal, pela primeira vez, há 22 anos. Entretanto, regressou ao país de origem durante quatro e, posteriormente, optou por ficar em território nacional.

«Estou sempre a ver voos. Para Kiev, por exemplo, os últimos que vi, bastante baratos, são supostamente para meio do mês. Estou constantemente a questionar-me se devo deixar tudo para trás e ir combater junto dos meus conterrâneos ou continuar aqui», admite, com os olhos marejados, acrescentando que se sente «impotente, egoísta e demasiado sortudo» quando se deita na cama todas as noites. Mesmo passando horas às voltas sem conseguir pregar olho.

«Não sei se devo dar esta informação, estou com medo de tudo, de ser identificado de alguma forma, mas a minha família está numa... Espécie de bunker improvisado. Basicamente, transformaram a cave da casa dos meus pais num, levaram para lá os eletrodomésticos, roupa, colchões, cobertores, os computadores dos miúdos, etc. e começaram a empilhar coisas pesadas perto das escadas de acesso aos andares de cima», refere, explicando que, infelizmente, já passaram por momentos de aflição como precisarem de ir à casa de banho e terem de esperar por momentos de mínima acalmia.

«Eu já lhes disse que aquilo que eles devem fazer é juntarem todas as garrafas para fazerem cocktails molotov, mas parece que nem conseguem ter sangue frio para isso. E eu entendo». Na sexta-feira da semana passada, o Ministério da Defesa ucraniano recorreu à rede social Twitter para sugerir aos civis que fizessem cocktails molotov destinados à defesa do país. ‘Neutralizem o ocupante’, escreveu, fornecendo igualmente instruções de utilização aos cidadãos, exemplo seguido depois pela televisão ucraniana.

A partir de um apartamento na zona da Grande Lisboa, com os olhos inchados e as olheiras marcadas, Nykolai fala connosco através do Zoom, limpando as lágrimas pesadas às mangas da sweatshirt. «Peço desculpa», afirma, entre soluços. «Sinto que nem um homem a sério sou. Continuo aqui em Portugal enquanto os meus passam mal. Será que sou digno de ser chamado homem? Montes de miúdos já morreram e eu estou no conforto do meu lar, como vocês dizem aqui. Os meus pais são idosos, mas muito ativos. Até têm uma horta pequenina. Os meus sobrinhos jogam futebol e o mais velho está na universidade. Sou eu que lhe pago as propinas», explica, chorando. «Não tenho filhos, dedico-me a eles. E a minha irmã é divorciada, está sozinha com os miúdos, nem sequer pode vender os sabonetes artesanais que faz. E se a vida deles acabar ali, naquela cave?», questiona, desconhecendo aquilo que o destino lhes reserva: a ele, à família e, acima de tudo, a todos os ucranianos.

‘Nunca fomos discriminados’

«Os meus pais não conseguem sair da cidade. Conseguiram abrigar-se ao início, pensavam que podiam fugir, mas começaram a cair bombas em toda a cidade de Mariupol. Está mesmo a ser um genocídio. As cidades que estão na fronteira sofreram muito. Há muitas sem água, gás, etc. Ontem restabeleceram a eletricidade», começa por explicar Maria Ivanishcheva. A jovem ucraniana - natural de Krasnyy Luch - de 33 anos é casada com Andrey Ivanishchev, de 32, que conheceu há 11 anos na décima maior cidade da Ucrânia. Enquanto os familiares da professora de Matemática de formação esforçam-se por sobreviver, os do engenheiro informático «correm pela vida» divididos entre a Ucrânia e Tula, na Rússia.

Recuando no tempo: após três anos de namoro à distância, casaram em 2014. «Foi a parte mais difícil, muito desafiante. Tivemos dificuldades no Euromaidan e havia o exército russo a entrar. Quando cheguei, a cidade foi invadida. Há familiares da Maria que tiveram de ficar lá durante anos por não conseguirem sair», refere Andrey - que vive em Portugal desde os 13 anos e conheceu Maria quando se encontrava de férias -, recordando igualmente que a celebração do matrimónio coincidiu com a invasão de Donetsk e Lugansk. Por isso mesmo, casaram em Mariupol e, como menciona, os convidados foram impedidos de regressar a casa pelo exército ucraniano.

«Nunca fomos discriminados por sermos de nacionalidades distintas. Não conhecemos ninguém que tenha sido. Isto foi ideia de um único homem! Há russos que dizem que sofrem connosco e têm vergonha daquilo que está a acontecer. Vivem em ditadura: não os culpo, percebo que há uma pessoa que decidiu começar uma guerra», lamenta Andrey, indicando que tem conhecimento de que há russos, residentes na Ucrânia, «que combatem os invasores, ou seja, os conterrâneos». «Não precisamos de ser libertados de nada, eles é que precisam! O Governo tem medo, por isso é que vive atrás de portas blindadas», diz Maria, enquanto se ouvem os filhos do casal, de 1 ano e meio e 4 anos, a brincar.

«Nunca vimos ninguém com tanta coragem, Zelensky é o novo herói da Europa. Temos tanto orgulho naquilo que ele está a fazer! Eu não imagino a pressão psicológica que ele está a sofrer e aparece, motiva o exército, não desiste. Aquilo que acontece agora em Kiev é aquilo que quiseram sempre fazer e desejam: matar o Presidente», critica Andrey, apontando que «todos aqueles que têm dinheiro e poder saíram do país, mas ele continua lá». «Não vai acontecer nada nas negociações, não acredito numa única palavra de Putin: por exemplo, primeiro disse que não atacaria civis, mas isso já se verificou. Vale a pena fazer negociações com uma pessoa assim?», pergunta, a seu lado, a ucraniana.

«E ainda há outra agravante: Lukashenko é uma marioneta de Putin e não diz ou faz nada sem a autorização dele», concordam, referindo-se ao dirigente que é considerado o maior aliado de Putin. Como o i noticiou na terça-feira, «por um lado, a Bielorrússia está completamente alinhada com o Kremlin, chegando a ceder o seu território como ponto de partida da invasão, além de ter decidido num referendo – repleto de irregularidades, como nos habituou o regime de Aleksander Lukashenko – renunciar ao seu estatuto não-nuclear, abrindo caminho a que ogivas russas lá sejam estacionadas».

«Estamos a fazer uma campanha de angariação de fundos. Somos d’A Casa da Cidade e esperamos juntar dinheiro para organizações não governamentais que conhecemos e sabemos que vão realmente ajudar os ucranianos», conta o casal que, nos primeiros tempos, viveu nas Olaias, em Lisboa, e agora reside na Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira.

«Estamos de coração apertado e em oração pelas vítimas deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia e entendemos que devemos fazer parte da resposta às orações que fazemos. Por favor, vejam o vídeo abaixo e juntem-se a nós num esforço de oração e ajuda financeira significativa, de forma a conseguirmos apoiar várias famílias com quem temos estado em contacto», lê-se no site oficial da Igreja Protestante, que partilha o IBAN PT50 0033 0000 4528 5301564 05 e o BIC/SWIFT: BCOMPTPL (com a palavra UCRÂNIA no descritivo) para quem quiser ajudá-la a chegar àqueles que mais precisam.

«Queremos ajudar, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não conseguimos estar perto nem abraçá-los, mas fazemos tudo o resto. Estamos a preparar refúgios para quem vem para cá. Falamos com pessoas que nos oferecem auxílio. E digo que hoje sou português com muito orgulho!», exclama Andrey, partilhando que os filhos se apercebem «de que algo está errado, levam com a pressão por tabela». «Veem-nos chorar e fazem perguntas. Tentamos explicar não escondendo, mas também não contando tudo», confessam ambos, afirmando, a título de exemplo, que o filho mais velho queria uma pistola de brincar e não lha deram.

«Como é que Putin consegue provocar isto e continuar a vida dele? Ainda ontem estávamos a jantar e refletimos acerca do quotidiano deste homem: ele consegue comer, beber, ver televisão, tomar banho, o que seja, de consciência tranquila?», perguntam. «Vemos aquilo que está a acontecer e não sabemos quem é aquela pessoa. Achamos que nem os próprios aliados sabem aquilo que lhe vai na cabeça».

O sentimento de culpa

«Estou cá há 17 anos. Não vim para Portugal para trabalhar nem nada parecido, a questão é que me apaixonei e o meu marido já vivia cá. Eu sou de Kiev e ele de Odessa. Casámos, ele regressou e eu continuei lá porque tive de terminar os meus estudos na faculdade. Após a graduação, vim atrás dele e fiquei por cá», narra à LUZ a ucraniana Evgenia Dakhno, professora de castelhano, que, no Facebook, decidiu divulgar a forma como foi surpreendida pelos estudantes do 2.º ciclo do Ensino Básico: «Devido à situação quero partilhar ISTO com vocês!!! Os meus alunos do 5 e 6 ano deram o seu apoio à Ucrânia. Os alunos portugueses que estão preocupados com a professora mas ao mesmo tempo mostram preocupação com todos os ucranianos. Eu sou porta-voz e desempenho a minha missão com dignidade. A minha Ucrânia, adoro-te».

Aceitou com prontidão e simpatia conversar com a LUZ, lembrando que, inicialmente, sentiu que havia «caído de paraquedas» em Portugal. «A história começou e continuámos por aqui. Eu sou professora de castelhano e o meu marido é motorista internacional. A minha filha tem 14 anos, nasceu cá, mas o nosso país está sempre no nosso coração! Todos os anos, vamos lá e desfrutamos de tudo ao máximo», garante a docente que viveu, durante o primeiro ano, em Santarém. «Mas as circunstâncias trouxeram-nos até ao Seixal, por aqui ficámos e gostamos».

«Em Kiev, tenho a minha mãe num bunker, a minha irmã que é enfermeira num hospital militar - estava de serviço quando a guerra começou e nunca mais parou -, o meu pai, a minha avó e os meus amigos mais chegados com os filhos», esclarece com a saudade e a preocupação notórias na voz trémula. «À volta caem bombas, helicópteros e aviões abatidos, mas estão em caves com os miúdos e pessoas de terceira idade. De vez em quando, a eletricidade desaparece mas depois é restabelecida com grande esforço dos serviços. É perigoso, mas o nosso Governo quer continuar a dar tudo: é um exemplo para todos, que os países devem seguir. Temos de lutar pela nossa terra».

«Não tenho esperança nenhuma nas negociações: quando estamos a governar, temos pessoas muito diferentes e é preciso ponderarmos bem aquilo que fazemos. Há leis na guerra que simplesmente não existem para Putin», declara sem rodeios, continuando com assertividade: «Esta tentativa foi feita para: ter algumas horas para reformular as tropas russas junto da fronteira da Bielorrússia, dizer depois que a Ucrânia negou as negociações e supostamente não quer paz - Zelensky jamais permitiria isto».

«E, portanto, os russos fizeram isto para nos taparem os olhos e escreverem notícias de porcaria nos órgãos manipulados por eles. Ninguém pode dizer que não tem culpa no cartório: se Putin está no poder, por alguma razão é. E o mesmo com Lukashenko porque em 2020 a população teve oportunidade de tirar o maluco autoproclamado presidente do poder. Há muita aldrabice, muita mentira, mas os cidadãos não podem ficar calados e achar que não vão mudar nada. Aqui em Portugal existe a mesma mentalidade!», critica, não acreditando no sucesso da conversa entre os representantes dos dois países. Aquando do fecho desta edição, sabia-se que a segunda ronda de negociações decorreria em Belovezhskaya Pushcha, na região de Brest, na Bielorrússia, perto da fronteira com a Polónia, segundo a agência russa TASS, que citava uma publicação de David Arakhamia, membro da delegação ucraniana, a confirmar a presença da Ucrânia.

«Acho que o sentimento de culpa por não estarmos lá é comum a todos os ucranianos que estão aqui. Por isso é que quando vi aqueles desenhos vindos de crianças... Ninguém lhes pediu nada, foi espontâneo! Fiquei muito comovida, nem há palavras para descrever aquilo que senti», desabafa Evgenia, a quem os alunos escreveram mensagens como «Vai correr tudo bem», «És uma professora incrível» ou «Estamos todos aqui para si!». «Por exemplo, o coração de origami foi feito por um miúdo chinês: só por isto percebemos que os mais novos têm bastante mais consciência do que muitos adultos!». Na quarta-feira soube-se que a China terá pedido à Rússia para atrasar a invasão à Ucrânia para depois do final dos Jogos Olímpicos de Inverno, que aconteceram em Pequim. Esta informação foi avançada pelo jornal The New York Times, que cita um relatório dos serviços de inteligência norte-americano. O Presidente chinês, Xi Jinping, e o Presidente russo, Vladimir Putin, estiveram reunidos no dia 4 de fevereiro, onde concordaram em assinar uma «declaração comum sobre a entrada das relações internacionais numa nova era».

«A Ucrânia luta contra o urso russo para defender a Europa. Se não continuar a fazer isto, os países europeus vão sofrer muito e ser também invadidos». Quem vai ao encontro da perspetiva de Evgenia é Dmytro Doberchak, de 24 anos, jovem ucraniano que chegou a Portugal no dia 1 de março de 2014, aos 16 anos. «Foi mais amigável e notava-se logo a alma gigantesca. Até uma pessoa desconhecida pode dizer bom dia com um sorriso na cara», observa o rapaz que viveu em Cascais durante cinco anos e três em Lisboa.

«Sinto falta de estar na minha terra e não ser emigrante. Em Portugal gosto mais das pessoas, têm uma mentalidade incrível que nunca vi em lado nenhum!», nota, explicando que só voltou à Ucrânia uma vez desde que veio para cá. «Para organizar documentos e tratar desse tipo de burocracias, mas sempre dá gosto voltar e ver toda gente falar a nossa língua materna e ver sítios onde andámos em miúdos», reconhece o jovem que reside com os avós, a prima e o tio.

Questionado acerca do percurso que tem vindo a trilhar, sente-se concretizado e grato. «Realizei a maioria dos meus sonhos aqui. Aliás, com 19 anos já fui gerente de um pequeno restaurante, algo que talvez nunca aconteceria noutro sítio!», diz, considerando que assistir à guerra «virtualmente» constitui um esforço ainda maior do que se estivesse em solo ucraniano. «Acho que é muito mais difícil porque, além de ver tudo o que acontece, imagino ainda mais e sei que não consigo fazer nada...», aponta, não ocultando que ainda pensa em ir para a Ucrânia alistar-se no exército do país.

«Quando isto tudo começou, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar a mala para ir para lá. Depois, falei com familiares e decidimos que vai o meu tio, o segundo único homem da nossa família. Esteve na tropa e tem muita experiência. Algum homem tem de continuar a história da nossa família se algo correr mal e fiquei a tomar conta dos meus avós e da minha prima», declara com assertividade, elucidando que na sua cidade, Vinnica, «está tudo menos mal mas, de resto, é igual às outras». A ansiedade cresce quando os amigos não respondem às mensagens: «a malta não tem tempo de responder durante muito tempo e, portanto, nunca sei se ainda estão vivos».

«Zelensky, para mim, é o primeiro e único presidente que eu trato por verdadeiro presidente. É uma pessoa que merece muito, um grande homem. Putin é uma pessoas muito doente mesmo para mandar matar milhares e fazer sofrer todos os outros. Manda matar crianças! Uma pessoa que é pessoa não faz isto. Ele não tem o direito de viver».

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksy, agradeceu, uma hora antes do fecho deste artigo, o voto de condenação à Rússia aprovado esta tarde pela Assembleia-Geral (AG) da Organização das Nações Unidas (ONU). «Agradeço a aprovação da AG da ONU, com uma maioria de votos sem precedentes, da resolução que exige à Rússia que pare imediatamente o ataque traiçoeiro à Ucrânia», começou por dizer na publicação que partilhou na rede social Twitter.

«Estou grato a todos e a todos os Estados que votaram a favor. Escolheram o lado correto da história», salientou, ao considerar ainda que os resultados - 141 votos a favor, 35 abstenções e cinco votos contra - «mostram de forma convincente que uma coligação global anti-Putin foi formada e está a funcionar». «O mundo está connosco. A verdade está do nosso lado. A vitória será nossa», concluiu.

A AG da ONU aprovou hoje um voto de condenação à Rússia pela invasão da Ucrânia. De todos os Estados-membros, 141 votaram favoravelmente, 35 abstiveram-se (incluindo Cuba e China), e cinco votaram contra: Bielorrússia, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria. O texto apresentado «condena fortemente a agressão da Federação russa contra a Ucrânia» e pede que forças militares russas sejam «imediatamente, completamente e incondicionalmente retiradas».