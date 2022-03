Miguel Oliveira cai no primeiro GP da temporada de MotoGP

O piloto português lutava pelo 10.º lugar quando caiu no Grande Prémio do Qatar, que o italiano Enea Bastianini, da Gresini, venceu.





A temporada de MotoGP começou muito para além do que seria expectável para Miguel Oliveira. O piloto almadense da KTM arrancou da 14.ª posição no Grande Prémio do Qatar, o primeiro da presente temporada, e até tinha conseguido subir três lugares na grelha. Quando lutava pelo 10.º lugar com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), no entanto, Oliveira acabou por desequilibrar-se, ficando fora da corrida.

No fim das contas, o grande vencedor do GP do Qatar foi o italiano Enea Bastianini, da Gresini, que conquistou assim a primeira vitória da sua carreira. Em segundo lugar ficou Brad Binder, da KTM, seguido de Pol Espargaró, da Honda, a completar o pódio.

A corrida no Circuito Internacional de Losail ficou ainda marcada pela queda de Francesco Bagnaia, que ainda conseguiu levar consigo, na aparatosa queda, Jorge Martin, da Pramac.