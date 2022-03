De Bruyne e Mahrez bisam em receção ao Man. United

O Manchester City, onde jogam os portugueses Rúben Dias (que está lesionado), João Cancelo e Bernardo Silva, bateu, hoje, o Manchester United, emblema de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo (que está também lesionado), por 4-1, num confronto em que, concretamente, o principal elemento em jogo era o orgulho de vencer um mítico dérbi de Manchester. Isto porque, a nível pontual, no momento de arranque da partida, os citizens seguiam com 19 pesados pontos de vantagem sobre os red devils, pelo que mesmo uma vitória dos visitantes faria pouca mossa na blindada vantagem do emblema da casa.

No Estádio Cidade de Manchester, onde o Man. City acabou por vencer por 4-1, a primeira meia hora de jogo foi a mais emocionante, com ambas as equipas a mostrar sinais da sua ambição de vencer. E a temperatura não demorou a subir. Logo aos 5 minutos, Kevin de Bruyne, assistido por Bernardo Silva, abriu as hostilidades e colocou o emblema da casa em vantagem. De seguinda, no entanto, Jadon Sancho devolveu a igualdade ao marcador, que seria novamente quebrada aos 28 minutos, pelo ‘endiabrado’ belga do City, Kevin de Bruyne, que completou assim o bis.

Os citizens mantiveram-se melhores e Mahrez, ao sabor do colega de equipa belga (que ainda o assistiu no seu primeiro golo), bisou também, fechando o marcador em 4-1 e, assim, selando a vitória da equipa da casa, que passa a somar 69 pontos na Premier League, mais 22 que o emblema de Cristiano Ronaldo.