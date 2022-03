Rihanna, grávida, chama a atenção com macacão azul turquesa

A cantora está grávida do seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky.





Rihanna não esconde e continua a causar furor com as roupas que escolhe para usar num novo momento da sua vida.

A cantora, que está grávida do seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, levou os fãs à loucura na sexta-feira passada quando apareceu em público com um macacão turquesa com uma abertura na zona da barriga, e decotado, de autoria de Stella McCartney.

O visual, segundo diz o Page Six, foi escolhido para ser usado durante a Semana da Moda em Paris, em França.