Idoso de 71 anos detido por agredir sexualmente criança de 12 anos em Faro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 71 anos por fortes indícios de vários crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, em Faro. Está agora em prisão preventiva enquanto aguarda pelo avanço do processo judicial.

De acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ indica que o idoso agrediu sexualmente uma criança em 2020, quando esta tinha 12 anos.

"Os factos decorreram ao longo de dois anos, tendo apenas cessado após a intervenção do progenitor da criança e respetiva denúncia" à PJ, revela a autoridade judiciária, que explica que as agressões sexuais aconteciam num "ambiente totalmente controlado pelo agressor, indivíduo frequentador regular do seio familiar da menor, em ocasiões em que este se encontrava sozinho com a vítima".

Através de uma investigação, a PJ recolheu várias provas "das várias agressões sexuais que terão sido perpetradas pelo arguido".

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.

Agora, o detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, aguardando agora em prisão preventiva os próximos termos do processo.