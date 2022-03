IL quer batizar artéria junto à embaixada russa como Rua da Ucrânia

O grupo do Iniciativa Liberal (IL) na Assembleia Municipal de Lisboa propôs a alteração do nome da rua que circunda a embaixada russa na capital portuguesa, para a designação de Rua da Ucrânia.

A proposta em homenagem ao povo ucraniano vai ser discutida e votada na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, agendada para esta terça-feira.

Se for aprovada, a proposta do IL passa por “recomendar à CML que desencadeie o processo com vista à alteração do nome da rua que circunda a embaixada russa em Lisboa, passando a apelidá-la de: Rua da Ucrânia”.

Consta também da ordem do dia uma recomendação do Bloco de Esquerda (BE) de “solidariedade com o povo ucraniano, pela implementação urgente de medidas para apoio e receção a pessoas refugiadas e de sanções contra a oligarquia russa”.

A recomendação do BE pretende que a Câmara Municipal apoie a reunificação familiar das pessoas já residentes no concelho de Lisboa, “aquando do processo já anunciado de acolhimento de refugiados” e que “se disponibilize para receber pessoas perseguidas pelo regime da Federação Russa por serem opositores à guerra”.

No texto, o BE pede ainda que a autarquia inste o Governo português a aplicar sanções efetivas à oligarquia russa, revogando e suspendendo a atribuição de ‘vistos gold’ e congelando e expropriando os bens que detêm em território nacional.

Além das iniciativas do IL e do BE, os deputados municipais vão apreciar oito votos relativos à situação de guerra, inclusive três de condenação pela invasão da Ucrânia pela Rússia, apresentados por PS, MPT e IL, em que consideram a invasão “uma agressão injustificável”, repudiam a ação militar russa “enquanto violação do Direito Internacional e ameaça à segurança global”, e defendem a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.