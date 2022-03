Dua Lipa acusada de plágio

A cantora DIua Lipa está a ser acusada de plágio por várias direções: por três artistas espanhóis, Miguel Bosé e os compositores L. Russell Brown e Sandy Linzer. Em causa está o tema "Levitating" - uma das suas canções de maior sucesso.

Os artistas já apresentaram um processo no Tribunal Federal de Manhattan, Nova Iorque, no qual alegam que a música em questão tem uma "melodia inicial" muito semelhante aos temas 'Wiggle and Giggle All Night', de 1979, e 'Don Diablo', de 1980

Recorde-se que Dua Lipa, além deste processo polémico, enfrenta um outro no qual uma banda de reggae da Flórida, Artikal Sound System, a acusa de ter usado o ritmo de uma música sua: ['Live Your Life'] para o tema 'Levitating'.