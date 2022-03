Caso de agressão sexual de Bill Cosby encerrado

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos negou o recurso para que fosse revisto o caso de agressão sexual de Bill Cosby, foi esta terça-feira divulgado. O ator permanece em liberdade e o polémico processo foi divulgado.

Recorde-se que em junho, o Supremo Tribunal do Estado norte-americano da Pensilvânia tinha anulado a condenação de Bill Cosby, de 83 anos de idade, por agressão sexual e libertou-o, por considerar que o procurador do caso estava vinculado pelo acordo do seu antecessor de não acusar o ator.

O ator chegou a cumprir mais de dois anos de uma pena de entre três e dez anos a que foi condenado, após ter sido considerado culpado de drogar e violar, em 2004, na sua casa dos arredores de Filadélfia, Andrea Constand, administradora para o desporto da Universidade de Temple.

Em reação à decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que foi divulgada quase que discretamente, e qye não foi acompanhada de qualquer comentário, o porta-voz de Cosby expressou "sincera gratidão aos juízes" em nome do ator e da sua família.

"Esta é realmente uma vitória para Cosby, mas mostra que ludibriar nunca o levará longe na vida", disse o porta-voz, Andrew Wyatt, em comunicado, numa referência aos funcionários do tribunal de Filadélfia, como já tinha feito nos julgamentos anteriores.

Cosby, apesar de estar cego, contínua de boa saúde, afirmou Wyatt."Muitas pessoas estão a pedir projetos com ele" e Cosby está a considerar uma digressão final, acrescentou.

A decisão foi "um resultado infeliz para todos, especialmente para os sobreviventes de agressão sexual", disse Andrea Constand e os seus advogados, através de um comunicado.

O ator caiu em desgraça nos últimos anos, quando dava palestras à comunidade negra sobre valores familiares, mas estava a tentar fazer um regresso quando foi detido.