Britney Spears revela que está a planear uma gravidez nas férias na Polinésia Francesa

Britney Spears admitiu que está a planear uma gravidez nas férias na Polinésia Francesa com o noivo Sam Ashgari. O anúncio foi revelado para cantora numa publicação na rede social Instagram, onde partilhou mais um leque de fotografias em topless na praia.

"Planeando ter bebés na Polinésia!!!!!!", escreveu a rainha da pop na descrição das fotografias, nas quais aparece deitada apenas com a parte de baixo de um biquiní rosa e amarelo.

Britney levou Asgari para a Polinésia para celebrar o 28.º aniversário do noivo e parece que a vontade de aumentar a família voltou novamente. A cantora de 40 anos já tinha admitido que queria ter mais filhos no Instagram, dias depois de a tutela legal detida pelo pai, Jamie Spears, ter terminado, tendo durado quase 14 anos. Note-se que a artista é mãe de dois filhos que partilha com o ex-marido Kevin Federline: Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15.

Além disso, durante o julgamento sobre a tutela, em junho de 2021, Britney Spears, disse que queria engravidar novamente, mas não era capaz de o fazer sob o controlo obcessivo do pai.

Na altura, a cantora admitiu que queria casar e poder ter filhos, mas que nada podia ser feito devido à tutela legal. "Eu tenho um DIU [método contracetivo] dentro de mim para não engravidar. Eles não querem que eu tenha filhos", afirmou na reveladora declaração que fez em tribunal.