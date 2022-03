Príncipe Harry mostra o seu lado country boy

Ninguém imaginava, mas o príncipe Harry tem um lado country. O monarca apareceu no sábado passado no Texas, onde participou em eventos de equitação.

"Onde estava o Príncipe Harry no sábado à noite? Oooooh, apenas a passear por detrás das rampas de balde no Rodeio do Campeonato de Stockyards!! Olhem para isto!! Obrigado pela visita!!", lê-se numa legenda da fotografia publicada na rede social Instagram pela secretária do rodeo, Cindy Reid.

O príncipe, de 37 anos, estava sozinho. Meghan Markle, especula-se, terá ficado em casa com os seus dois filhos, Archie, com dois anos, e Lilibet, de apenas 9 meses.