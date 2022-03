Raphäel Guerreiro testa positivo à covid-19

O internacional português do Borussia Dortmund estava já em confinamento, com sintomas gripais.





Raphäel Guerreiro e Mats Hummels estiveram ausentes dos treinos do Borussia Dortmund e o clube publicou uma nota no seu site oficial a dar conta das razões: "O defesa Raphaël Guerreiro testou positivo ao coronavirus. O resultado do teste de Mats Hummels, que já estava em confinamento, tal como Guerreiro, devido a sintomas gripais, ainda está pendente."

Nesse mesmo comunicado, os germânicos desejam ao internacional luso "a continuação da ausência de sintomas e uma rápida recuperação".

O Borussia Dortmund tem encontro marcado com o Arminia Bielefeld, a 13 de março.