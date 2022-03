Ator ucraniano Pasha Lee morto em bombardeio russo

Lee, de 33 anos, alistou-se na força de defesa territorial da Ucrânia nos primeiros dias da guerra. Morador de Irpin, apareceu em vários filmes e sua voz é conhecida pelas versões ucranianas dos filmes ‘O Rei Leão’ e ‘O Hobbit’.

Pavlo Li, como o ator era formalmente conhecido, nasceu na Crimeia em 1988 e recentemente começou a apresentar um programa na Dom TV, um canal ucraniano originalmente virado para o público nas áreas orientais tomadas por separatistas apoiados pela Rússia em 2014.

A chefe do canal, Yulia Ostrovska, disse ao sindicato nacional de jornalistas da Ucrânia que Lee era o "mais alegre e ensolarado" dos apresentadores do programa.

O artista estrelou os programas de talentos da TV Star Factory e X-Factor, bem como vários filmes, incluindo o lançamento de 2016, 'Selfie Party', que conta a história de quatro estudantes que acordam numa esquadra depois de uma noite na cidade, sem saber como chegaram até lá.

Em 2006, também estrelou um filme de terror chamado ‘The Pit’, e mais recentemente apareceu na comédia ‘Meeting of Classmates’.

Irpin, a cidade a 20 quilómetros a noroeste de Kiev, onde morava, foi bombardeada há dias pela artilharia russa, com cenas chocantes de morte, destruição e famílias a fugir.

Os moradores conseguiram sair de Irpin e da cidade de Sumy, no nordeste, na terça-feira, como parte de um corredor de evacuação russo, em direção à cidade central de Poltava.

Dias antes de Pasha Lee ser morto, o artista partilhou um link para uma instituição de caridade para refugiados ucranianos, pedindo às pessoas que se aproximassem deles para obter ajuda ou se voluntariar.

No seu último post no Instagram, postou uma foto com um colega com a mensagem alegre: "Vamos ficar bem!".

Este é uma das várias figuras públicas mortas na invasão russa. O jornalista investigativo Viktor Dudar foi morto na linha da frente durante uma batalha com tropas russas perto da cidade de Mykolaiv, no sul, segundo relatos ucranianos.