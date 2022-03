The Weeknd vai dar voz a uma personagem dos Simpsons

O músico irá interpretar Orion Hughes, uma personagem da série ‘Os Simpsons’, que é influencer e que irá entrar em discórdia com o pai da família, Homer Simpson e os restantes pais da cidade Springfield.

Intitulado ‘Bart the Cool Kid’, o episódio em questão irá para o ar nos EUA a 20 de março e, para além de The Weeknd, contará com a participação do ator Michael Rapaport.

Nas redes sociais, o músico confirmou a sua presença no episódio com uma mensagem onde admitiu estar “muito orgulhoso”.

Anteriormente, o artista já havia admitido que uma presença naquela que é uma das séries mais conhecidas do mundo, seria “um sonho”.