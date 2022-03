Efemérides de 9 de Março

1776 Foi publicada há 246 anos A Riqueza das Nações, a obra mais famosa do filósofo e economista britânico, Adam Smith (1723-90).

1821 Foram aprovadas há 201 anos as bases da Constituição liberal de 1822, saída da Revolução de 1820, a primeira Lei Fundamental portuguesa, aprovada por uma assembleia representativa.

1928 O Governo português do general Carmona (1869-1951), saído do golpe de 28 de Maio de 1926, recusou há 194 anos o empréstimo da Sociedade das Nações, para a recuperação económica do país.

1955 Fez furor há 67 anos no Salão Automóvel de Genève a apresentação do Fiat 600, que tinha o objectivo de colocar «Itália sobre rodas», com o novo motor de 633 cc e 21,5 cv, que podia chegar aos 95 km/h.

1959 A icónica boneca Barbie foi apresentada há 63 anos em Nova Iorque, produzida pela Mattel, e criada pela empresária Ruth Handler (1916-2002) com base na boneca alemã Bild Lilli (1955-64).

1966 A França de De Gaulle (1890-1970, Presidente entre 1959-69) afastou-se há 55 anos da NATO pela 1ª vez, por a considerar demasiado americanizada.

2017 Uma professora de Chaves, doente oncológica em tratamento, foi obrigada a regressar ao trabalho por estar há mais de um ano à espera de uma junta médica que seria necessária para prolongar a baixa.

2021 A China e a Rússia concordaram há 1 ano construir uma estação de pesquisa na Lua ou ao redor dela e colaborar em missões lunares, num movimento que poderia iniciar outra corrida espacial além, como se viu, de outros entendimentos.