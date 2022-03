Pergunta inocente de um pai de 8 filhos e avô de uma carrada de netos, que continuam a vir e pulular, graças a Deus:

Não será errada esta ideia de acolher melhor as crianças migrantes? Não será uma forma de estimular os pais, que gostam delas, a enviá-las sozinhas, para poderem entrar nos países mais ambicionados? Não é errado, ao ponto de, com as melhores intenções, se estar a criar uma enorme quantidade de crianças sem pais por perto, que delas se encarreguem, com o amor só próprio dos pais? Ou será apenas um dos sinais do tempo, que vão acabar – e parece-me que bem?